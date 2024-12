Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch und Einbruchsversuch, Unfallflucht, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Kernen-Stetten: Versuchter Einbruch

Im Buchenweg versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 06.12. und Montag, 09.12 gewaltsam über die Terrassentür in ein Wohnhaus einzudringen, was jedoch nicht gelang. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720 erbeten.

Fellbach: Unfallflucht - beim Parken beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag, zwischen 15:30 Uhr und 16:10 Uhr einen Honda Civic. Dieser war auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Stuttgarter Straße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 0711 57720.

Schorndorf: Trunkenheitsfahrt auf B29

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:35 Uhr fiel ein 50-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Bundesstraße B29 in Fahrtrichtung Aalen durch eine unsichere Fahrweise auf. Auf Höhe der Anschlussstelle Schorndorf-West konnte das Fahrzeug angehalten und eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden. Ein Atemtest bestätigte, dass der Hyundai-Fahrer mit etwa 1,2 Promille stark alkoholisiert unterwegs war. Er musste seinen Führerschein sofort abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Welzheim: Vereinsheim durchwühlt

In der Zeit von Sonntag, 20:00 Uhr und Montag, 15:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Vereinsgebäude im Tannwaldweg ein. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040.

