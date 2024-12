Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Auto durchbricht Grenzkontrolle - Einsatz von Drohne und Hubschrauber

Bad Bentheim / BAB 30 (ots)

Ein Autofahrer hat am Samstagmorgen an der deutsch-niederländischen Grenze die stationäre Kontrollstelle der Bundespolizei an der Autobahn 30 bei Bad Bentheim durchbrochen. Der Fahrzeugführer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit und löste eine Verfolgungsfahrt aus, ehe er festgenommen wurde. Offenbar war das Auto geklaut.

Der Vorfall ereignete sich gegen 06:00 Uhr morgens an der Autobahn 30, im Rahmen der temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen. Anstatt der Weisung der Bundespolizisten zu folgen, in die stationäre Kontrollstelle zu fahren, wich der Fahrzeugführer plötzlich mit seinem SUV auf die Lkw-Fahrspur aus und raste mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Osnabrück davon.

Die Polizeibeamten nahmen sofort mit zwei Streifenwagen die Verfolgung auf. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen, wurde das unverschlossene Fahrzeug kurze Zeit später in Bad Bentheim auf dem Parkplatz einer Fachklinik, mit laufendem Motor und ohne Fahrzeuginsassen aufgefunden.

Schließlich gelang es den Einsatzkräften der Bundespolizei, den 39-jährigen Polen auf dem Klinikgelände zu identifizieren und festzunehmen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug offenbar in den Niederlanden als gestohlen gemeldet war. Anscheinend war das der Grund für die Flucht des Fahrers vor der grenzpolizeilichen Kontrolle.

Bei der Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeugführer kamen mehrere Streifenwagen der Bundespolizei sowie eine Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bentheim und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurde eine Kleinstmenge Amphetamin bei dem 39-Jährigen gefunden.

Die abschließenden Ermittlungen gegen den Mann werden zuständigkeitshalber von der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim geführt.

