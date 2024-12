Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit U-Haftbefehl gesuchte Frau bei der Grenzkontrolle verhaftet

Bild-Infos

Download

Twist / B402 (ots)

Eine gesuchte 39-Jährige ist Freitagabend an der deutsch-niederländischen Grenze von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen die Frau lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Bundespolizisten hatten die Frau gegen 20:45 Uhr, im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen, in der Kontrollstelle an der B 402 kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien der 39-jährigen lettischen Staatsangehörigen stellten die Bundespolizisten fest, dass die Frau mit Haftbefehl von der Justiz gesucht wird. Ihr wird Diebstahl und schwerer Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen zur Last gelegt, weshalb ein Gericht die Untersuchungshaft angeordnet hatte und Haftbefehl gegen sie erließ.

Die Frau wurde verhaftet. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde sie einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Darüber hinaus interessierten sich die Justiz für den derzeitigen Aufenthaltsort der Frau. Sie hatte die 39-Jährige zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell