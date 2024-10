Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Schwerer Verkehrsunfall mit Kind im Kreisverkehr

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Kokenhorststraße/Hannoversche Straße in Burgwedel ist am Mittwochabend, 23.10.2024, ein zehnjähriger Junge schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 63-jähriger Mann aus Burgwedel gegen 18:40 Uhr mit seinem VW Polo die Kokenhorststraße in Richtung Kreisverkehr mit der Absicht, diesen geradeaus in Richtung Burgdorf zu verlassen. Gleichzeitig überquerte der Junge in Begleitung seiner Mutter die Fahrbahn im Bereich einer Fußgängerfurt, ohne auf den Vorrang des aus dem Kreisverkehr ausfahrenden Pkw zu achten.

Beim Betreten der Fahrbahn wurde das von links kommende Kind von der Fahrzeugfront des 63-Jährigen erfasst. Durch den Aufprall wurde der Zehnjährige zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Ein sofort herbeigerufener Rettungswagen brachte den Jungen in eine Klinik. Die Mutter des Kindes und der Fahrer des Pkw blieben unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste der Bereich voll gesperrt werden. Der öffentliche Personennahverkehr und der Individualverkehr waren bis etwa 20:20 Uhr beeinträchtigt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell