Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbrüche - unfallflucht - Diebstähle

Aalen (ots)

Essingen: Verkehrszeichen entwendet

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Heerweg zwei Verkehrszeichen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 170 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Unfallflucht

Am Montag wurde in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:45 Uhr im Pelikanweg ein Seat beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Mehrere Einbrüche

Am Montag waren in Lindach, Bettringen und Herlikofen Einbrecher aktiv.

Zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr hebelten Einbrecher ein Terrassenfenster in der Robert-Koch-Straße in Lindach auf und gelangten somit in ein dortiges Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten anschließend Schmuck aus einer Schmuckschatulle. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Auf frischer Tat traf ein 48-Jähriger einen Einbrecher am Montag im Rugatenweg in Bettringen an. Gegen 18:10 Uhr parkte der Mann sein Fahrzeug vor einer dortigen Wohnung, als ihm ein unbekannter Mann auffiel. Dieser floh anschließend in Richtung Ammonitenweg. Beim Betreten der Wohnung musste der 48-Jährige feststellen, dass die Schränke im Schlafzimmer durchwühlt wurden. Der Einbrecher gelang vermutlich über ein Fenster in die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Der Unbekannte war etwa 25 Jahre alt und trug eine dunkle Winterjacke mit grauem Aufdruck.

In Herlikofen kam es etwa zeitgleich zu einem weiteren Einbruch. Hier konnte eine Zeugin, welche mit ihrem Hund spazieren war, gegen 19 Uhr eine männliche Person hinter einem Wohnhaus in der Sonnenblumenallee beobachten, welche sich mit einer Taschenlampe und Werkzeug an der Terrassentür zu schaffen machte. Als der vermeintliche Dieb die Zeugin sah, ließ er von seinem Vorhaben ab und rannte in Richtung Ortsmitte/Hauptstraße davon. Der Mann war etwa 40-50 Jahre alt und circa 180-190 cm groß. Er hatte kurze, nach hinten gegelte Haare und trug eine dunkle Winterjacke, sowie einen grauen Rucksack.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Leinzell 07175/9219680 in Verbindung zu setzen.

Mögglingen: Fahrrad entwendet

Ein Specialized MTB wurde am Montag gegen 11:15 Uhr vor einem Discounter in der Bahnhofstraße von einem älteren Mann mit einer blauen Arbeitsjacke und der Aufschrift "Alpha" entwendet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell