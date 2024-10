BPOL-FL: Wedel - Bundespolizei schnappt international gesuchten Straftäter im Bahnhof

Elmshorn/Meldorf (ots) - Gestern Abend waren Bundespolizisten in die Fahndung nach einem vermissten Mädchen im Raum Dithmarschen/Pinneberg eingebunden. Ein Urlauber-Ehepaar hatte gegen 20.30 Uhr in Meldorf eine Vermisstenanzeige nach der Tochter aufgegeben. Es wurde eine Fahndung an die Streifenwagen, die im Raum ...

mehr