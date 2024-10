Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Schneller Fahndungserfolg: Vermisstenanzeige gerade aufgegeben - Vermisstes Mädchen schon im Zug angetroffen

Elmshorn/Meldorf (ots)

Gestern Abend waren Bundespolizisten in die Fahndung nach einem vermissten Mädchen im Raum Dithmarschen/Pinneberg eingebunden.

Ein Urlauber-Ehepaar hatte gegen 20.30 Uhr in Meldorf eine Vermisstenanzeige nach der Tochter aufgegeben. Es wurde eine Fahndung an die Streifenwagen, die im Raum Dithmarschen und Pinneberg unterwegs waren, ausgegeben. Über das Handy konnte festgestellt werden, dass die 14-Jährige in einem Zug saß. Die Bundespolizei wurde um Mitfahndung gebeten.

Eine Bundespolizeistreife stieg in Elmshorn in den nächsten ankommenden Zug in Richtung Hamburg und konnte aufgrund der Personenbeschreibung die Gesuchte feststellen. Sie wurde mit zur Dienststelle genommen.

Nach Kontaktaufnahme mit den Eltern machten diese sich sofort auf den Weg Richtung Elmshorn. Dort konnte die Vermisste an die glücklichen Eltern übergeben werden. Diese lobten die schnelle Arbeit der Polizei, da die Vermisstenanzeige gerade erst gestellt wurde.

