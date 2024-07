Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Verursacherin ermittelt

Nideggen (ots)

Am Montagmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Monschauer Straße ein Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Fahrerin aus Nideggen touchierte beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel ihres Fahrzeuges eine 56-jährige Fußgängerin.

Die Geschädigte, ebenfalls aus Nideggen, rief der Unfallverursacherin hinterher, stehen zu bleiben. Diese hielt kur an und wurde von der Geschädigten auf den Zusammenstoß angesprochen. Die 81-jährige Dame gab jedoch an, dass nichts passiert sei und fuhr anschließend weiter.

Die Polizei wurde nach dem Unfall verständigt und nahm umgehend die Ermittlungen auf. Die Beamten konnten die Unfallverursacherin an ihrer Wohnanschrift antreffen. In der Befragung gab die 81-Jährige an, sie habe sich vor Ort entschuldigt und sei im Glauben, dass die Angelegenheit geklärt sei, weitergefahren.

Ein Sachschaden entstand zwar nicht, Die 56-jährige Fußgängerin wurde durch den Unfall jedoch leicht verletzt.

Gegen die Seniorin wurde daher ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell