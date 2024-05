Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung 11./12.05.2024 - Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Containerbrand

In der Nacht zum Sonntag geriet gegen 00:15 Uhr ein Altpapiercontainer aus bislang unbekannter Ursache an der Ecke Schellingstraße/Gökerstraße in Brand. Die Feuerwehr löschte den brennenden Container ab. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter 04421/9420 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in der Peterstraße in Wilhelmshaven gegen 19:00 Uhr stellte die Polizei bei einem 24-Jährigen Wilhelmshavener Pkw-Führer fest, dass dieser keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem stand der junge Mann unter Einfluss von Cannabis und führte unerlaubte Betäubungsmittel mit sich. Nach Unterbindung der Weiterfahrt wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Es folgte die Beschlagnahme der unerlaubten Betäubungsmittel. Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter THC-Einfluss sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sind eingeleitet.

Pkw-Aufbrüche

Zu zwei Pkw-Aufbrüchen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einem Parkplatz eines Firmengeländes am Totenweg in Wilhelmshaven. Bei beiden Pkw war eine Seitenfallscheibe mit einem Gegenstand eingeworfen worden, so dass die Tür geöffnet werden konnten. In beiden Fällen fand der Täter kein Diebesgut. An den beiden Pkw entstanden Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter 04421/9420 entgegen.

