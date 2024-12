Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis/Backnang: Festnahme von Einbrechern-Polizeihubschrauber im Einsatz

Aalen (ots)

Backnang: Festnahmen nach Einbruch-Polizeihubschrauber im Einsatz

In der Nacht auf Mittwoch verschafften sich gegen 2.10 Uhr drei Einbrecher gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer Firma, die sich in der Johann-Philipp-Reiss-Straße befindet. Sie lösten dabei den Alarm aus und flüchteten zu Fuß. Es wurde eine umfangreiche polizeiliche Fahndung eingeleitet, an welcher auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Mit dessen Unterstützung konnten die drei Tatverdächtigen im Alter von 31, 32 und 34 Jahren getrennt voneinander an verschiedenen Örtlichkeiten im erweiterten Umfeld des Tatortes festgenommen werden. Über ihren Verbleib wird im Laufe des Tages entschieden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell