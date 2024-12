Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht an der Villinger Straße - Zeugenaufruf (17.12.2024)

Donaueschingen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Villinger Straße ist es am Dienstag, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten schwarzen BMW und verließ die Unfallstelle, ohne den Vorfall zu melden. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen in Verbindung zu setzten: 0771 / 837830.

