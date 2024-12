Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Aldi Parkplatz - schwarzen Ford S-Max angefahren und geflüchtet (18.12.2024)

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmorgen ein auf dem Parkplatz eines Discounters in der Eisenbahnstraße abgestelltes Auto angefahren. Im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 10.10 Uhr touchierte der Unbekannte den schwarzen Ford S-Max auf dem aldi-Parkplatz und fuhr anschließend davon, ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell