Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkr. Rottweil) Unfall auf der Kreuzung Härdtnerstraße/Seedorfer Straße (17.12.2024)

Dunningen (ots)

Insgesamt rund 22.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Kreuzung Härdtnerstraße/Seedorfer Straße ereignet hat. Eine 39-jährige Mazda-Fahrerin überquerte die Kreuzung von der Härdtnerstraße kommend in Richtung Emil-Maier-Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Renault eines 44-Jährigen der eine Kollision trotz Bremsmanöver nicht mehr verhindern konnte. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte die Fahrer vor Ort, der 44-Jährige kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Dunningen kümmerte sich um die durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigte Straße.

