Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfolgungsfahrt quer durchs Eichsfeld - gefährdete Fahrer werden gesucht

Eichsfeldkreis (ots)

Am Dienstagabend wollten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld einen Opel in Heilbad Heiligenstadt Straße einer Kontrolle unterziehen. Als der Fahrer auf das Anhaltezeichen der Polizisten aufmerksam wurde, beschleunigte er die Fahrt und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten folgten ihn durch die Ortschaften von Heilbad Heiligenstadt, Geisleden, Kreuzebra, und Kefferhausen, ehe sie den Fahrzeugführer in Dingelstädt zum Anhalten bewegen konnten. Der 32-Jährige hantierte während er rücksichtslosen Fahrt über rote Ampeln, entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Einbahnstraßen und dem gefährlichen Überholen innerhalb geschlossener Ortschaften mit einem Smartphone.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sich der Grund für die Verfolgungsfahrt heraus. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem noch unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der 32-Jährige musste zu einer Blutprobenentnahme in ein Klinikum gebracht werden. Das Fluchtfahrzeug wurde beschlagnahmt.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten entsprechende Ermittlungen ein. Fahrzeugführer, welche durch den flüchtenden Opelfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Eichsfelder Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0261287

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell