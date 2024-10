Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Taschendiebstahl in Supermärkten - Präventionskampagne im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen

Nordthüringen (ots)

Vom 7. Oktober 2024 bis 11. Oktober 2024 findet die Aktionswoche zu Taschendiebstählen in Supermärkten statt. Die Thüringer Polizei wird auch in den Landkreisen Kyffhäuser, Unstrut-Hainich, Eichsfeld und dem Landkreis Nordhausen Bürgerinnen und Bürger zum Thema Taschendiebstahl sensibilisieren. Im Bereich verschiedener Supermärkte suchen die Polizeibeamten das Gespräch, um praktische und effektive Verhaltenshinweise zu geben, mit denen man sich vor Taschendiebstählen schützen kann.

Ein Blick in die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) zeigt, dass die Zahl der Taschendiebstähle im Bereich der LPI Nordhausen mit 70 Fällen im Jahr 2022 auf 107 Taschendiebstähle im Jahr 2023 deutlich angestiegen ist. Gezielte Präventionsmaßnahmen sind dabei ein geeignetes Mittel, wodurch Taschendiebstähle wirksam verhindert werden können, denn Taschendieben reichen oftmals kurze Momente der Unachtsamkeit, um zuzuschlagen.

Am 9. Oktober informierten die Präventionsbeamten Kriminalhauptkommissar Steffen Ritschel, Polizeihauptmeister Mike Reichelt und Polizeihauptmeisterin Anja Müller die Bürgerinnen und Bürger in einem Nordhäuser Supermarkt am Darrweg über Taschendiebstähle und gaben folgende wichtige Tipps:

- Verstauen Sie Ihre Wertsachen sicher. Tragen Sie ihre Handtasche geschlossen bei sich, am besten vor dem Körper und verwenden Sie bestenfalls keine offenen Taschen, da diese den Dieben den Zugriff leichter machen. Tragen Sie die Tasche mit der Verschlussseite zum Körper.

- Tragen Sie Ihr Portemonnaie eng am Körper. Nutzen Sie hierfür beispielsweise Jackeninnentaschen oder Gürtel- und Brusttaschen.

- Behalten Sie Ihre Tasche stets im Blick. Vermeiden Sie es unbedingt, Ihre Tasche unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen zu legen. Tragen sie Ihre Tasche immer bei sich. Sekunden der Unachtsamkeit reichen den Dieben meist aus, um Wertsachen zu stehlen.

- Achten Sie auf verdächtiges Verhalten anderer Personen. Wenn Sie durch fremde Personen angerempelt oder in ein Gespräch verwickelt werden, könnte dies ein Trick sein, um Sie abzulenken. Dabei gehen die Diebe nicht selten in Gruppen vor.

- Achten Sie auf ausreichend Abstand zu fremden Personen.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit, wie sie zu diesem Zeitpunkt benötigen.

- Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Taschen.

Falls Sie doch Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind, erstatten Sie umgehend eine Anzeige bei der Polizei. Wurde Ihre EC-Karte entwendet, wird die Polizei eine sogenannte KUNO-Sperrung veranlassen. Außerdem sollten Sie Ihre gestohlene Karte umgehend über den Sperr-Notruf 116 116 sperren lassen. Ist Ihnen Ihr Mobiltelefon abhandengekommen, sperren Sie die SIM-Karte oder das Telefon. Melden Sie gestohlene Ausweise bei den örtlich zuständigen Behörden. Bei Personalausweisen mit aktiver Online-Ausweisfunktion muss diese so schnell wie möglich gesperrt werden.

Die Polizei wird in dieser Woche an zahlreichen weiteren Supermärkten in Nordthüringen für Ihre Sicherheit vor Ort sein und Sie zum Thema Taschendiebstählen sensibilisieren. Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gern an.

Die Polizei wünscht Ihnen einen sicheren Einkauf!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell