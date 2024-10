Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trickdieb erbeutet Bargeld aus Wohnung

Nordhausen (ots)

Am Dienstag, gegen 14 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unter einem Vorwand Zutritt in eine Wohnung im Nordhäuser Stadtteil Salza. Der Mann täuschte vor, dass er ein Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens sei. In weiterer Folge lenkte er die Bewohnerin ab und erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld aus der Wohnung. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und warnt vor derartigen Maschen.

Trickdiebe sind erfinderisch: Sie täuschen Notlagen vor oder geben sich als Handwerker oder Amtsperson aus, um Zutritt in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen und sie zu bestehlen. Seien Sie stets misstrauisch und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die Ihre Hausverwaltung schriftlich angekündigt hat. Wählen Sie im Notfall die Notrufnummer 110.

