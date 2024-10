LPI-NDH: E-Scooter entwendet

Körner (ots) - Ein 43-jähriger Autofahrer war am Dienstag, gegen 8.50 Uhr, auf der Bundesstraße 249 unterwegs, als sein Auto plötzlich am Ortseingang der Ortschaft Körner in Brand geriet. In weiterer Folge brannte der vordere Teil des Fahrzeuges aus. Der 43-Jährige, der allein in dem Fahrzeug saß, konnte sich aus diesem unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. ...

