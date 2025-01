Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streitigkeit über Dienstleistung

Nordhausen (ots)

Im Rahmen einer Streitigkeit zwischen Mann und Frau kamen am Dienstag Beamte der Nordhäuser Polizei zum Einsatz. Zunächst betrat am Dienstagnachmittag die männliche Person, bedingt durch vorherrschende sexuelle Gelüste, ein entsprechendes Etablissement in Nordhausen. Aufgrund einer Störung der Abläufe bei dem Mann, kam es nicht wie erhofft zum Koitus beider Protagonisten. Für die erlebte Schmach des Herren verlangte die Frau jedoch eine entsprechende Geldleistung, die der weiterhin unbefriedigte Herr nicht zahlen wollte. Streit schlichtend konnten die Beamten bei dem Malheur in Erscheinung treten und zu einer Lösung beitragen.

