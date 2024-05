Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beendigung der Vermisstensuche nach der 86-jährigen Seniorin

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Suche nach der vermissten Seniorin aus Altenburg wurde am gestrigen Tag (28.05.2024) beendet. Am späten Nachmittag wurde die Vermisste von Passanten im Bereich der Brunnenstraße lebend, aber körperlich stark geschwächt, angetroffen. Unverzüglich wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Tragischerweise verstarb die 86-Jährige noch am selben Abend.

Die LPI Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden für die Unterstützung und bittet gleichzeitig Vertreter der Medien die Vermisstensuche aus dem Programm zu nehmen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell