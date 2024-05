LPI-G: Diebesbande festgenommen

Gera (ots) - Gera. Am vergangenen Wochenende (25.-27.05.2024) geriet ein Blumengeschäft in der Rudolstädter Straße ins Visier unbekannter Täter. Diese drangen gewaltsam in das Geschäft ein und entwendeten daraus Bargeld und Gartengeräte. Zu allem Überfluss entstand Sachschaden am Gebäude. Die Kripo ermittelt zum Einbruch und nimmt unter Angabe der Bezugsnummer (0135175/2024) Zeugenhinweise entgegen (PZ). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

