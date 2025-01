LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Polizei bei Brand im Einsatz

Worbis (ots) - In betrügerischer Absicht kontaktierten Unbekannte am 16. Januar in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17 Uhr einen 84-Jährigen telefonisch. Man täuschte ihm am Telefon vor, dass sein Enkel einen schweren Verkehrsunfall hatte und hierbei eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei. So oder so ähnlich versuchen Kriminelle ihre wahllos auserkorenen Opfer zu ...

mehr