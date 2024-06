FW-M: Bauwagen ausgebrannt (Sendling)

München (ots) - Donnerstag, 30. Mai 2024, 4.43 Uhr Am Blütenanger In den frühen Morgenstunden hat der Bewohner eines Einfamilienhauses einen Küchenbrand mit einem Pulverlöscher selbst gelöscht. Er und die restlichen Familienmitglieder blieben glücklicherweise unverletzt. Als die Einsatzkräfte an der Alarmadresse eintrafen, fanden sie in der Küche nur noch schwarze Wände und eine verkohlte Einrichtung vor. ...

mehr