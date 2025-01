Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Trickbetrügern aufgesessen - Eichsfelder verliert viel Geld

Worbis (ots)

In betrügerischer Absicht kontaktierten Unbekannte am 16. Januar in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17 Uhr einen 84-Jährigen telefonisch. Man täuschte ihm am Telefon vor, dass sein Enkel einen schweren Verkehrsunfall hatte und hierbei eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei.

So oder so ähnlich versuchen Kriminelle ihre wahllos auserkorenen Opfer zu verunsichern und eine Geldübergabe herbeizuführen. Durch Geld- bzw. Kautionszahlungen können Verwandte laut den Betrügern eine vermeintliche Inhaftierung abwenden.

So konnten die Täter auch den Eichsfelder zu der Abhebung und Übergabe eines fünfstelligen Betrages beeinflussen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Geschädigte Angaben zu der Frau machen, an die er das Bargeld übergeben hat. Der Übergabeort soll in der Verlängerung der Johann-Wolf-Straße zur Nordhäuser Straße am 16. Januar gegen 17 Uhr stattgefunden haben. Die Täterin die das Geld an sich genommen hat wird wie folgt beschrieben:

- mitteleuropäischer Phänotyp - akzentfreie, deutsche Sprache - dunkle Haare zur Seite getragen - dunkler Mantel (bis zu den Knien) - Fell an den Ärmeln - Schirmmütze - helle Stiefeletten

Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die eine solche Dame, wie zuvor beschrieben, in der Ortslage Worbis am 16. Januar zwischen 16 Uhr und 17 Uhr gesehen haben. Gegebenenfalls hat jemand Bildnisse angefertigt, auf der die Frau zu sehen ist. Hinweise werden bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0015430/2025

Die Polizei warnt erneut davor am Telefon Geldübergaben mit Fremden, wie vermeintlichen Polizisten oder Staatsanwälten, zu vereinbaren. Hierbei handelt es sich um Kriminelle, die sich an ihrem Geld bereichern wollen!

Nutzen Sie die Präventionsangebote der Polizei

https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell