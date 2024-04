Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter sprüht mit Pfefferspray - Zeugen gesucht

Wendlingen am Neckar (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Samstag (20.04.2024) am Bahnhof in Wendlingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Unbekannte zusammen mit etwa vier Begleitern gegen 23:30 Uhr mit der S-Bahn der Linie S1 zum Bahnhof nach Wendlingen. Aus bislang unbekannten Gründen soll er in der Unterführung einer 24-jährigen Reisenden mit einem Pfefferspray in deren Gesicht gesprüht haben. Im Anschluss soll der mutmaßliche Täter, der als 15 Jahre alt, mit dunklen, zur Seite gekämmten Haaren und zwischen 170cm und 180cm groß beschrieben wird, zusammen mit seinen Begleitern in einen Bus gestiegen und weggefahren sein. Der Unbekannte trug nach derzeitigem Kenntnisstand zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose, sowie eine schwarze Jacke. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei trafen die geschädigte Reisende vor Ort an. Eine Rettungswagenbesatzung spülte der 24-Jährigen die Augen aus und verbrachte sie in ein Krankenhaus. Die Bundespolizei in Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell