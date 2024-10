Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Mandelbachtal (ots)

Im Zeitraum vom 13.10.2024, gegen 00:00 Uhr, bis zum 13.2024, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Hochstraße in Ommersheim. In Höhe des Anwesens 32 wurden der linke Seitenspiel sowie die linke vordere Fahrzeugseite eines geparkten Fahrzeugs durch ein vorbeifahrendes und bislang noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Durch die Kollision entstand hoher Sachschaden am geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

