Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl in Homburg

Bild-Infos

Download

Homburg (ots)

Bereits am 05.07.2024, gegen 17:15 Uhr, kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Elektronikfachgeschäft in der Talstraße in Homburg.

Ein bislang unbekannter Täter nahm einen Playstation-Controller in der Verpackung an sich und passierte zielstrebig den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Täter wurde durch zwei Mitarbeiter des Geschäfts verfolgt, woraufhin dieser die Mitarbeiter mit einer, wie sich später herausstellte, Spielzeugpistole/Softair-Pistole bedrohte. Der Täter flüchtete anschließend über die Gerberstraße und das Gelände eines dortigen Gymnasiums in die Hildebrandstraße. Das Diebesgut entsorgte der Täter noch auf der Flucht in einer Mülltonne.

Der unbekannte Täter wurde beim Betreten des Geschäfts videografiert.

Personenbeschreibung:

Männlich, ca. 18-25 Jahre alt, 170-180cm groß, schlanke Statur, heller Hauttyp, kurze rötliche Haare, trug eine schwarze Basecap, ein schwarzes Oberteil mit Kapuze, eine dunkle Hose sowie eine braune Umhängetasche.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen bzw. zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell