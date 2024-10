Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht am Universitätsklinikum des Saarlandes

Homburg (ots)

Am 08.10.2024, im Zeitraum von 09:55 bis 10:25 Uhr, ereignete vor dem Eingang des Gebäudes 37 (Orthopädie) des Universitätsklinikums des Saarlandes ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Ein Krankentransportwagen parkte mit heruntergelassener Rampe am Fahrzeugheck vor dem Haupteingang. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer überfuhr die Rampe, sodass ein Metallteil daran abbrach. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

