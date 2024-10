POL-HOM: Diebstahlserie aus mehreren PKW in Homburg

Homburg (ots) - Am 09.10.2024 kam es in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 16:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wäldchen" in Homburg - Reiskirchen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte im Tatzeitraum eine rückwärtig gelegene Balkontür auf und durchsuchte das Anwesen, in Abwesenheit der Bewohner, nach Wertgegenstände. Im Anschluss entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Ob ...

mehr