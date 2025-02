Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Seniorin wird Opfer von Betrügern

Ludwigsburg (ots)

Eine Seniorin aus Dagersheim wurde am Mittwoch (05.02.2025) Opfer der Betrugsmasche "Schockanruf". Die noch unbekannten Täter riefen die Geschädigte an, gaben sich als Polizeibeamte aus und machten der Seniorin glaubhaft, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe. Hierbei soll ein Mensch ums Leben gekommen sei. Um eine Haftstrafe zu umgehen, müsse eine Kaution in Höhe von 85.000 Euro entrichtet werden. Als die Seniorin entgegnete, nicht so viel Bargeld zu haben, wurde sie nach ihren zur Verfügung stehenden Barschaften befragt. Gegen 17.10 Uhr fand schließlich in der Mercedesstraße die Übergabe der vermeintlichen Kaution statt. Ein noch unbekannter Mann nahm mehreren tausend Euro Bargeld entgegen. Bei dem Abholer soll es sich um eine etwa 30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Er soll rund 170 Zentimeter groß gewesen sein und war bekleidet mit einer hellen Daunenjacke und einer dunklen Hose. Kurz nach der Geldübergabe fiel der Seniorin der Betrug auf und sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keinen Erfolg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Geldabholer, geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

