Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Diebstahl aus PKW

Ludwigsburg (ots)

Wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sindelfingen gegen unbekannte Täter, die zwischen Dienstag (04.02.2025,) 19:30 Uhr und Mittwoch (05.02.2025) 06:20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen das Beifahrerfenster eines Mercedes Vito einschlugen. Im Anschluss entnahmen sie den innenliegenden Geldbeutel samt Personaldokumenten und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 470 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell