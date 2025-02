Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leinfelden-Echterdingen: Fahrzeugbrand sorgt für Verkehrsbehinderungen

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag (06.02.2025) kurz nach 10:00 Uhr der Mercedes Sprinter eines 35-Jährigen in Brand, der mit dem Fahrzeug auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München unterwegs war. Der Fahrer stoppte das Fahrzeug auf der Parallelfahrspur neben dem rechten Fahrstreifen der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Möhringen und Stuttgart-Degerloch (52a / 52b) und konnte den Sprinter unverletzt verlassen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte stand der mit Paketen beladene Transporter in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Sprinter wurde anschließend abgeschleppt. Neben Polizei und Feuerwehr war auch die Autobahnmeisterei zur Absicherung der Einsatzstelle vor Ort. Für die Löscharbeiten sowie das Abschleppen des Mercedes mussten zunächst der rechte und der mittlere Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn in Fahrtrichtung München sowie die Überleitung zur Bundesstraße 27 an der Anschlussstelle Degerloch gesperrt werden. Der Verkehr wurde auf dem linken Fahrstreifen an der Einsatzstelle vorbeigeleitet, was zur Bildung eines Rückstaus führte. Gegen 11:10 Uhr konnte der mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben werden, der rechte Fahrstreifen war für die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen noch bis gegen 15:00 Uhr gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

