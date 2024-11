POL-PPWP: Fast wie "Lucky Luke"

Kaiserslautern (ots) - Bei Umzugsarbeiten ist es am Mittwochnachmittag in der Pfaffstraße beinahe zu einem Brand gekommen. Zum Glück löste kurz vor halb 5 ein Rauchmelder in einer Wohnung des Mehrparteienhauses aus, so dass die Feuerwehr ausrückte und schnell vor Ort war. Wie sich herausstellte, hielt sich niemand in der Wohnung auf, aber die Herdplatte war angeschaltet und es lag Papier auf dem Ceranfeld. Eine ...

