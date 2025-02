Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Nach Körperverletzung und Beleidigung im Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten Zeitgenossen hatten es Passanten und Polizeibeamte am Donnerstagabend (06.02.2025) im Bereich eines Lebensmittelladens in der Weilimdorfer Straße in Korntal zu tun. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger hatte zunächst gegen 19:50 Uhr im Bereich des Einkaufsmarktes vier Kundinnen belästigt. Dies nahm ein 64-jähriger Zeuge war und schritt ein. Hierauf versetzte der 25-jährige dem Zeugen unvermittelt einen Kopfstoß gegen die Nase und verletzten diesen leicht. Das Opfer musste durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden. Nachdem der Aggressor in Richtung Weilimdorfer Industriegebiet davonlief, wurde er von einem weiteren Zeugen angesprochen und aufgefordert stehen zu bleiben. Diesen bedroht der aggressive 25-Jährige. Nachdem alarmierte Polizeibeamte eintrafen, versuchte sich der Tatverdächtige in einem Gebüsch zu verstecken, was ihm jedoch nicht gelang. Ihm wurden Handschließen angelegt und er wurde in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte der sichtlich alkoholisierte Mann die eingesetzten Beamten mehrfach. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Er musste auf richterliche Anordnung die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung beim Polizeirevier Ditzingen verbringen.

