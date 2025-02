Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Zeugen zu Heckenbrand in der Milchgasse gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (07.02.2025) gegen 23:15 Uhr kam es in der Milchgasse in Möglingen zu einem Heckenbrand. Ein Bewohner eines Mehrparteienhauses nahm zunächst am Fenster seiner Wohnung ein Lichterflackern wahr. Bei einer genaueren Nachschau stellte er den Brand einer Thujahecke vor dem Wohnhaus fest und setzte einen Notruf ab. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die rund drei Meter hohe und etwa 20 Meter lange Thujahecke löschen. Durch die Hitzeentwicklung wurden sieben Rollläden des Wohnhauses beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000. Die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, sucht Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell