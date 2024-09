Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 264/24 der Kreispolizeibehörde Heinsberg

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg-Aphoven - versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Am 19.09.2024 zwischen 04:00 Uhr und 15:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch an einem Einfamilienhaus auf dem Heideweg. Bislang unbekannte Täter machten sich an der Hauseingangstür zu schaffen. Es blieb jedoch beim Versuch. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Übach-Palenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am 20.09.2024 gegen 15:00 Uhr kam es auf der Dammstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 65 jährige Geilenkirchenerin kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug anschließend gegen einen Baum gedrückt. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

