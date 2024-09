Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ladung eines Müllfahrzeug gerät in Brand

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Vermutlich durch den Akku eines E-Bikes, der zwischen Altpapier entsorgt wurde, geriet am Mittwoch (18. September) gegen 13.50 Uhr auf der Agrippastraße die Ladung eines Müllfahrzeugs in Brand. In Begleitung der verständigten Feuerwehr fuhr der Fahrer des Müllfahrzeugs den Wagen auf einen nahegelegenen Feldweg, wo die Ladung abgekippt und gelöscht wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts aufgenommen.

