Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Leichtkraftradfahrerin nach Zusammenstoß mit Transporter schwer verletzt

Erkelenz-Schwanenberg (ots)

Eine Leichtkraftradfahrerin erlitt am 18. September (Mittwoch) bei einem Verkehrsunfall auf dem Rheinweg schwere Verletzungen. Gegen 13 Uhr war die 17-Jährige mit ihrem Zweirad auf dem Rheinweg unterwegs. Unmittelbar vor ihr fuhr ein Transportfahrzeug, das von einem Mann aus Gelsenkirchen gelenkt wurde. Der 31-Jährige hielt hinter einem geparkten Pkw, um einem entgegenkommenden Fahrradfahrer vorbeifahren zu lassen. Als der Gelsenkirchener wieder nach links ausscherte, um an dem geparkten Wagen vorbeizufahren, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Kraftrad der jungen Frau, die ihrerseits an dem haltenden Transporter vorbeifahren wollte. Sie stürzte auf die Fahrbahn und musste mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

