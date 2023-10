POL-PDWIL: Friedliche Demonstration in Wittlich

Gerolstein (ots) - Am 27.10.2023 kontrollierten Polizeibeamt*innen einen 16-jährigen jungen Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein, als dieser mit seinem Roller im Bereich der Straße "Zum Sandborn" in Gerolstein unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurden mehrere technische Veränderungen am Fahrzeug festgestellt. Letztlich ergab sich, dass der Roller, welcher als Kleinkraftrad (bis 50km/h) eingetragen war, auf einem ...

mehr