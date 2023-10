POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gerolstein (ots) - Am 27.10.2023 gegen 19:05 Uhr begab sich ein zunächst unbekannter männlicher Täter in den NORMA-Markt in Gerolstein. Hier versuchte er zwei Dosen alkoholischer Getränke zu entwenden, indem er diese unter seiner Jacke versteckte. Dies fiel den Mitarbeiter*innen jedoch auf, welche ihn ansprachen und die Polizei verständigten. Der Täter hatte sich ...

