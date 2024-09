Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zusammenstoß zwischen Pkw und Leichtkraftrad

Heinsberg-Eschweiler (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad erlitt eine 16-Jährige am Donnerstagnachmittag (19. September) schwere Verletzungen. Die Heinsbergerin war mit ihrem Zweirad gegen 15.10 Uhr auf der Straße Am Mühlenbach unterwegs und bog im Kreuzungsbereich nach rechts in die Kampstraße ab. Zur gleichen Zeit befuhr eine 71 Jahre alte Frau aus Wassenberg mit ihrem Pkw die Kampstraße in aufsteigende Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge. Hierbei fiel die junge Frau auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell