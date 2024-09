Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Vereinsheim

Wegberg-Merbeck (ots)

In der Nacht von Mittwoch (18. September), 21 Uhr, auf Donnerstag (19. September), 9 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein am Boscherweg gelegenes Vereinsheim ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld, einen Beamer, ein Mischpult sowie einen Laptop.

