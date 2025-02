Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Haslach: Kassenautomat aus Selbstbedienungsladen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum Donnerstag (06.02.2025) aus einem Selbstbedienungsladen in der Hohenzollernstraße in Haslach den Kassenautomaten, in dem sich ein vierstelliger Betrag befunden haben dürfte. Der Laden selbst ist naturgemäß unverschlossen. Die Täter durchtrennten vermutlich gewaltsam die Stromverbindung zu dem Automaten und ließen ihn dann komplett mitgehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

