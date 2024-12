Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - In den Gegenverkehr gekommen

Kehl (ots)

Am Sonntagnachmittag hat ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Kehl zu einer Leichtverletzten und einem Sachschaden von etwa 70.000 Euro geführt. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll ein Audi-Fahrer um circa 16:30 Uhr gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben und kam in den Gegenverkehr, wodurch er einen Unfall verursachte. Bei der Kollision verletzte sich die Beifahrerin des entgegenkommenden Audis leicht und wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt. Die Beamten des Polizeireviers Kehl kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

