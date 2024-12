Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auffahrunfall, Geschädigter gesucht

Rastatt (ots)

Am vergangenen Mittwoch kam es zu einem Auffahrunfall an der Anschlussstelle Rastatt-Süd zwischen zwei Pkw. Vermutlich verkehrsbedingt musste ein Audi-Fahrer gegen 8 Uhr in der Kurve abbremsten, um auf die B3 abzubiegen. Der dahinterfahrende Citroen-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Audi auf. Es entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Bei dem Geschädigten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen oder dunkelblauen Audi A3 mit Rastatter Kennzeichen. Die geschädigte Person wird gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden.

/em

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell