Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Böller eingesetzt, gibt es Zeugen?

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt waren am Samstag und Sonntag mit gleich zwei Fällen von gewaltsamer Öffnung von Zigarettenautomaten beschäftigt. Am Samstagvormittag wurde ein "Im Steingerüst" aufgestellter Zigarettenautomat mit Hilfe eines Feuerwerkskörpers aufgesprengt und kurz nach 10:30 Uhr eine noch unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln sowie das darin befindliche Bargeld erbeutet. Am Sonntagabend war ein Zigarettenautomat in der Lochfeldstraße das Objekt der Begierde von Ganoven. Kurz vor 22 Uhr wurde auch dort ein Böller eingesetzt, um an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Ob die bislang Unbekannten hierbei erfolgreich waren und was sie für einen Sachschaden angerichtet haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Hinweisgeber, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell