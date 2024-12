Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33a - Unfallverursacher flüchtet, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Die Polizei ist nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Mittwoch, 27.11.2024, auf der Suche nach Zeugen. Gegen 7 Uhr soll ein 41-jähriger Pkw-Lenker die zweispurige B33a von Schutterwald kommend in Richtung Offenburg auf dem rechten Fahrbahnstreifen befahren haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Offenburger Ei vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt sein, ohne auf den weiteren Verkehr zu achten. Hierbei kollidierte er offenbar seitlich mit dem roten Fahrzeug des 41-Jährigen. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Bei dem Fahrzeug des Flüchtigen soll es sich laut Angaben des Geschädigten um einen dunklen SUV gehandelt haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg zu melden.

/li

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell