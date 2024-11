Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe unterwegs

Balve (ots)

Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass in der Nacht zwischen 18:45 und 9:20 Uhr ein Stall "Zum Knapp" in Mellen geplündert wurde. Unbekannte brachen die Tür auf und nahmen mehrere dort gelagerte Gegenstände an sich, die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet Zeugen um Hinweise. Zudem in der gleichen Nacht in Beckum: zwischen 23 und 5:30 Uhr haben Unbekannte "Zur Hinsel" zugeschlagen. Sie entwendeten die im befestigte Weihnachtsbeleuchtung vor dem Wohnhaus einer 63 Jahre alten Bürgerin, auch hier sucht die Polizei Zeugen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell