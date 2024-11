Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrände + Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Containerbrände

Drei Papiertonnen wurden am Freitagmorgen gegen 4:30 Uhr in Flammen stehend Unterm Freihof festgestellt, sie schmolzen vollständig. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, die Polizei in Lüdenscheid nimmt solche unter 0235190990 entgegen.

Einbruch am Mühlenberg

Am Mühlenberg haben sich Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag Zutritt zu einem Keller verschafft, sie brachen die Tür dafür gewaltsam auf. Entwendet wurden alkoholische Getränke und Lebensmittel, die Polizei sucht nun Zeugen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell