Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorenkino mit dem Leiter der Direktion Verkehr der Polizei MK

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Seniorenkino-Bühne frei für Lotti und Kurt und das Team der Verkehrsunfallprävention! Am kommenden Mittwoch, 4. Dezember, ist die Polizei wieder zu Gast im Iserlohner Filmpalast. Moderator Polizeihauptkommissar Peter Griwalski wird den Leiter der Direktion Verkehr, Polizeioberrat Guido Bloch, interviewen. Das verspricht einen interessanten Überblick über die Situation auf den Straßen in Iserlohn und Umgebung und die Arbeit der Polizei. Für die Besucherinnen und Besucher des Seniorenkinos gibt es ab 13 Uhr Kuchen. Die Polizei um 14 Uhr eröffnet das Programm, bevor der Vorhang fällt für den Film "What Happens Later". Ein Schneesturm lässt eine alte College-Liebe aufleben: Zufall oder Wink des Schicksals? (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell