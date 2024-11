POL-MK: Aktuelle Öffentlichkeitsfahndungen

Iserlohn (ots) - Von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte zwischen 16:40 und 7:40 Uhr de Scheibe eines Hauses an der Oberen Mühle eingeworfen. Sie drangen somit in Büroräumlichkeiten ein, gelangten jedoch nicht an Diebesgut. Auch an der Oeger Straße waren Diebe unterwegs, sie sind am Mittwoch zwischen 17:30 und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Sie hebelten dafür die Terrassentür des Hauses auf und durchsuchten das Innere, entwendet wurde jedoch nichts. ...

